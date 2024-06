Cristiano Ronaldo hat an seiner 6. EM-Endrunde noch kein Tor geschossen, entdeckt aber den Teamplayer in sich.

Legende: Zeigte sich nahbar Cristiano Ronaldo begrüsst während des Spiels einen Fan und lässt ihn ein Selfie knipsen. Keystone/DPA/Darko Vojinovic

Seit seinem furiosen EM-Debüt vor 20 (!) Jahren in seiner Heimat Portugal hat Cristiano Ronaldo an vier weiteren Kontinentalmeisterschaften mindestens einen Treffer erzielt. 14 Mal war er insgesamt erfolgreich. Logisch, dass der 39-Jährige diese Serie bei seiner sechsten Teilnahme auch in Deutschland gerne fortführen würde. Er würde damit zum ältesten Spieler, der an einer EM erfolgreich ist.

Im zweiten Gruppenspiel gegen die Türkei bot sich ihm eine vorzügliche Gelegenheit: 55 Minuten waren gespielt, als der Superstar alleine vor dem türkischen Keeper auftauchte. Statt das Tor selbst zu suchen, legte Ronaldo aber für Bruno Fernandes quer, der nur noch zum vorentscheidenden 3:0 einzuschieben brauchte.

«Ich finde es stark. Vor zehn Jahren hätte er vielleicht noch selbst geschossen. Er wird immer als Egoist hingestellt, aber da hat er das Team in den Vordergrund gestellt», befand der ehemalige deutsche Nationalspieler Fredi Bobic bei RTL.

Ronaldo hat sofort mannschaftsdienlich gedacht.

Auch Fernandes lobte seinen prominenten Teamkollegen. «Klar, jeder will Tore schiessen. Aber das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft auftreten. Ronaldo hat mir den Ball gespielt, er hat sofort mannschaftsdienlich gedacht», so der Offensivspieler von Manchester United. «Es geht darum, dass wir gewinnen und nicht darum, dass der eine oder der andere ein Tor schiesst.»

Bei den Fans hat Ronaldo unabhängig von seiner Torausbeute ohnehin nichts von seiner Popularität eingebüsst. Gleich vier Flitzer suchten in Dortmund seine Nähe – während und nach dem Spiel. Ein junger Fan erhielt in der 69. Minute sogar ein Selfie.

01:37 Video Ronaldo macht jungen Flitzer mit Selfie glücklich Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

Martinez äussert Sicherheitsbedenken

Auch wenn das Spiel zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf der Kippe stand und Ronaldo das Ganze locker nahm: Dass gleich mehrere Fans unbehelligt auf den Platz gelangen konnten, stellt dem Sicherheitsdispositiv ein schlechtes Zeugnis aus. «Das sollte nicht passieren. Zum Glück hatten die Fans heute nur gute Absichten», sagte Portugals Trainer Roberto Martinez. Man müsse aber dennoch klar signalisieren, dass ein solches Verhalten nicht geduldet werde.

Die negativen Folgen bekam unter anderem auch Goncalo Ramos zu spüren. Ein Stadionordner rannte den Stürmer um, als er nach dem Schlusspfiff einem Flitzer nachjagte. Ramos, der an diesem Turnier noch nicht zum Einsatz gekommen ist, zog sich dabei glücklicherweise keine Verletzung zu.

00:11 Video Sicherheitskraft rennt Ramos über den Haufen Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 11 Sekunden.