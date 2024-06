Am 14. Juni 2024 beginnt die UEFA EURO 2024 in Deutschland. SRF zeigt alle 51 Spiele live im TV sowie auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Im Fokus der Berichterstattung in TV, Radio und online steht das Schweizer Fussball-Nationalteam.

Legende: Im Fokus der Berichterstattung Die Schweizer Nationalmannschaft. Keystone / PETER KLAUNZER

Schweizer Radio und Fernsehen berichtet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in TV, Radio und online umfassend über die 17. Fussball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland und zeigt alle 51 Spiele live im frei empfangbaren TV sowie als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Nationalmannschafts-Kommentator Sascha Ruefer sowie Mario Gehrer, Dani Kern, Dominic Ledergerber und Manuel Köng kommentieren die Partien.

Nati-Magazin und illustre Studiogäste

Im Zentrum der SRF-Berichterstattung steht das Schweizer Nationalteam. Während der Gruppenphase wird regelmässig um 20.10 Uhr auf SRF zwei das «UEFA EURO 2024 Nati-Magazin» ausgestrahlt. Rainer Maria Salzgeber und Beni Huggel melden sich dann jeweils direkt vom Fernsehturm in Stuttgart – unweit des Quartiers der Schweizer Nationalmannschaft – und präsentieren News, Analysen und Hintergründe zur «Nati».

Dazu beleuchten sie das weitere Geschehen an der Fussball-EM. Zum Auftakt ist am 13. Juni Nationaltrainer Murat Yakin zu Gast in der Sendung. Jeff Baltermia begleitet das Schweizer Team hautnah und fängt die Emotionen und Stimmen der Schweizer Akteure ein. Calvin Stettler heftet sich derweil an die Fersen der Schweizer Gruppengegner Ungarn, Schottland und Deutschland und berichtet aus den jeweiligen Team-Basecamps.

Alle Spiele – ausgenommen die Schweizer Spiele, wenn SRF direkt vom Spielort sendet – werden mit einer Studiosendung in Zürich begleitet. Annette Fetscherin, Paddy Kälin, Lukas Studer und Rainer Maria Salzgeber analysieren das Geschehen zusammen mit Gästen wie Mladen Petric, Lia Wälti, Bruno Berner oder Martina Moser. Sascha Amhof begleitet die Fussball-EM wiederum als Schiedsrichterexperte und kann sowohl ins Studio als auch zum Spiel dazugeschaltet werden, wenn es kritische Entscheidungen einzuordnen gilt.

Schweizer Spiele am Radio durchkommentiert

Auch Radio SRF 1 und Radio SRF 3 begleiten die UEFA EURO 2024 eng. Die Schweizer Spiele sowie den Final kommentieren Peter Schnyder, Lionel Mattmüller und Kathrin Lehmann in voller Länge direkt aus dem Stadion. Bei den weiteren Partien gibt es regelmässige Einschaltungen. Über das Schweizer Nationalteam wird täglich in der Morgensendung und in anderen ausgewählten Sendungen berichtet.

Online: Neue Feeds, bewährtes Tippspiel

Auf srf.ch/sport sowie in der SRF Sport App werden sämtliche Partien der UEFA EURO 2024 im Livestream übertragen. Neben dem üblichen TV-Signal können die Userinnen und User dabei weitere Feeds abrufen, etwa einen «Tactical Feed» oder verschiedene «Player Feeds». In einer eigenen Digitalrubrik mischt sich die deutsch-schweizerische Doppelbürgerin und SRF-Fussballexpertin Rachel Rinast unter die Leute vor Ort und zeigt Deutschland von ihrer ganz eigenen Seite.

Darüber hinaus gehören sowohl News und Resultate als auch Reaktionen, Einschätzungen und Hintergründe zum Schweizer Nationalteam, seinen Gegnern und dem Event zum SRF-Onlineangebot rund um die Fussball-EM. Auch das beliebte Tippspiel, bei dem die Teilnehmenden in eigenen Tippgruppen und gegen die «Promi-Tipper» Lutz Pfannenstiel, Bruno Berner und Martina Moser antreten können, findet wieder statt.

Granit Xhaka zu Gast bei «Gredig direkt»

Abgerundet wird das umfangreiche EM-Programm bei SRF unter anderem durch Gesprächsformate.

Am 13. Juni ist Granit Xhaka, Captain der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft und frischgebackener Deutscher Meister, zu Gast bei Urs Gredig in der Sendung «Gredig direkt».

Die Radio-Talkshow «Focus» empfängt im Juni mit Lia Wälti, Kapitänin des Schweizer Frauen-Nationalteams, und Nati-Torhüter Yann Sommer zwei prominente Fussball-Gäste.

Radio SRF 3-Moderator Tom Gisler und «Zwölf»-Chefredaktor Mämä Sykora melden sich mit mehreren Spezialausgaben ihres Fussball-Podcasts «Sykora Gisler». Sie werfen darin ihren ganz eigenen Blick auf die EM – jeweils mit einem prominenten Gast. Unter anderen werden Sänger Baschi und Osteuropakorrespondent Peter Balzli der Sendung ihre Aufwartung machen. Ausgestrahlt wird «Sykora Gisler Spezial» jeweils im Anschluss an die Schweizer Spiele sowie die letzten Achtel-, Viertel- und Halbfinalspiele.