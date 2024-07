Legende: Hat in der Heimat eine Euphorie entfacht Das Schweizer Nationalteam. KEYSTONE/DPA/Andreas Gora

Das Schweizer Nationalteam begeistert das Publikum an der UEFA EURO 2024 weiterhin. Der Achtelfinal gegen Italien verfolgten durchschnittlich 1,36 Millionen Personen in der Deutschschweiz vor den heimischen Bildschirmen. Dies entspricht einem Marktanteil von 77,4%. In der Spitze waren bis zu 1,64 Millionen Personen zugeschaltet. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App war das Interesse am Schweizer Achtelfinal mit insgesamt 530’000 Livestream-Starts ebenfalls enorm.

05:34 Video Archiv: Schweiz dominiert Italien und zieht in den Viertelfinal ein Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 30.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 34 Sekunden.

Die insgesamt 30 Gruppenspiele der UEFA EURO 2024 auf SRF zwei verfolgten im Durschnitt 492’000 Personen aus der Deutschschweiz. Inklusive der sechs Spiele, die parallel zu einem Spiel auf SRF zwei auf SRF info ausgestrahlt wurden, beläuft sich der Durchschnittswert auf 423’000 Personen. Ausserdem verzeichnete das komplette Sportangebot auf den SRF-Onlineplattformen vom 14. bis zum 30. Juni insgesamt über 40,5 Millionen Visits.

Das tägliche «UEFA EURO Nati-Magazin» jeweils um 20:10 Uhr auf SRF zwei wird bis zum Schweizer Viertelfinalspiel am 6. Juli 2024 weitergeführt.

