Rund drei Jahre nach seinem Rücktritt wird Kroos wieder für die deutsche Fussball-Nationalmannschaft auflaufen. Dies kündigte der 34-Jährige am Donnerstag auf Instagram an.

Kroos war das «Metronom» im Mittelfeld der Weltmeister-Elf von 2014, der verlorene EM-Achtelfinal 2021 gegen England in Wembley war sein bis heute letztes von 106 Länderspielen (17 Tore). Bei Real Madrid zieht Kroos weiterhin die Fäden und ist einer der sichersten Passgeber der Fussball-Welt.

Auch die Nati wird gefordert

Die Option eines Comebacks hatte er sich in den vergangenen Monaten ausdrücklich offen gehalten, Bundestrainer Julian Nagelsmann nannte dies «eine interessante Idee». Bereits bei den März-Länderspielen gegen Frankreich in Lyon (23.3.) und gegen die Niederlande in Frankfurt/Main (26.3.) wird Kroos wieder dabei sein.

An der EURO in Deutschland (14. Juni – 14. Juli) wird das Heimteam in der Gruppe A Gegner der Schweiz, von Schottland und Ungarn sein. Das Duell mit der Nati findet am 23. Juni in Frankfurt statt.