Federico Dimarco: Bei Sion einst ungenügend, in Italien gefeiert

Legende: Bespielt bei Italien die linke Seite Federico Dimarco. IMAGO/Nicolo Campo

Es gibt wohl nicht viele Spieler, die in der drittklassigen Schweizer Promotion League gleich viele Tore erzielt haben wie in der Champions League. Einer davon ist Federico Dimarco. Während seines Intermezzos beim FC Sion in der Saison 2017/18 bestritt er auch eine Partie für die Zweitvertretung der Walliser. Und traf vor 150 Zuschauern beim 3:0-Sieg gegen United Zürich zum 2:0.

Ansonsten war sein Engagement in der Schweiz nicht vom Erfolg geprägt. Einen Grossteil der Saison verpasste Dimarco verletzt. In seinen 9 Super-League-Einsätzen konnte er sich immerhin zwei Assists gutschreiben lassen, doch 6 dieser Partien gingen verloren. Nach nur einem Jahr ging's für den linken Aussenverteidiger zurück nach Italien.

Legende: Federico Dimarco im Zweikampf mit Nedim Bajrami Die beiden trafen auch an der EM wieder aufeinander. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Endlich bei Inter

Bei Stamm- und Herzensklub Inter Mailand reichte es weiterhin noch nicht. Erst nach leihweisen Wechseln zu Parma Calcio und Hellas Verona schaffte es Dimarco 2021, sich in der ersten Mannschaft der «Nerazzurri» festzuspielen.

Von dort ist der gebürtige Mailänder mittlerweile nicht mehr wegzudenken. In der Meistermannschaft war er eine der Stützen, zeigte mit 5 Treffern und 6 Assists seine Torgefährlichkeit. Und unterstütze Yann Sommer in der Verteidigung gleichzeitig dabei, mit nur 22 Gegentoren die beste Defensive der Liga zu stellen.

Im März dieses Jahres erzielte er sein erstes Tor in der «Königsklasse». Beim später bitteren Out im Elfmeterschiessen gegen Atletico Madrid war er für das 1:0 zuständig gewesen – vor fast 70'000 Fans im Metropolitano.

Bei der «Squadra Azzurra» gesetzt

Auch in der italienischen Nationalmannschaft ist der mittlerweile 26-Jährige gesetzt. Seit seinem Debüt im Juni 2022 kamen 21 weitere Einsätze dazu, in nur drei Spielen der Mannschaft fehlte er. Zweimal war er dabei verletzt.

Auch im Achtelfinal gegen die Schweiz wird Dimarco bei den Italienern die linke Aussenbahn bespielen. Dank seiner Flexibilität – zweimal kam er an der EURO als Aussenverteidiger, einmal als Mittelfeldspieler zum Einsatz – wird er von Trainer Luciano Spalletti geschätzt.

Mit seinen Rushes nach vorne sorgt Dimarco immer wieder für Torgefahr. Neben seinen scharfen und präzisen Flanken überzeugt er auch mit seiner Schusstechnik. Die Aufgabe für Leonidas Stergiou, der wohl für den gesperrten Silvan Widmer als Rechtsverteidiger einspringen wird, wird also alles andere als einfach.

