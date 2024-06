Legende: Führte Italien in den Achtelfinal Gianluigi Donnarumma. IMAGO / Gonzales Photo

Schlechter hätte das Turnier für einen Torwart nicht starten können: Bereits nach 23 Sekunden wurde Gianluigi Donnarumma im Startspiel gegen Albanien ein erstes Mal bezwungen. Beim frühesten Tor der EM-Geschichte war er zwar machtlos – den Beginn ins EURO-Abenteuer hätte er sich aber sicher anders vorgestellt.

Denn eigentlich hat Donnarumma gute Erinnerungen an die Europameisterschaft. Klar, mit Italien gewann er bei der Austragung vor drei Jahren schliesslich den Titel. Doch auch individuell brillierte der PSG-Goalie, liess in der Gruppenphase keinen und insgesamt nur drei Gegentreffer zu. Der verdiente Lohn: Die Auszeichnung zum Spieler des Turniers. Zum ersten Mal überhaupt ging diese Ehre an einen Torhüter.

Sieger gegen Modric

Und auch in diesem Jahr blüht Donnarumma an der Endrunde wieder auf. Gegen Albanien hielt er nach dem frühen Schock seinen Kasten rein, gegen Spanien wurde er nach zahlreichen, teils spektakulären Paraden erst von Mitspieler Riccardo Calafiori bezwungen.

Auch in der Partie gegen Kroatien blieb der 25-Jährige lange ohne Gegentor. Im Penalty-Duell mit Altstar Luka Modric ahnte er die Ecke und fischte die Kugel noch vor der Linie weg. 31 Sekunden später lag der Ball dennoch im Tor. Nach einer weiteren starken Reaktion reagierte Modric auf einen Abpraller am schnellsten.

01:33 Video Donnarumma pariert gegen Modric Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 24.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Bereits stark gefordert

Drei Gegentore hat Italien also bereits erhalten – so viele wie 2021 nach dem Final. Doch am Keeper liegt das nicht. 12 Paraden hat Italiens Captain bereits gezeigt und liegt damit auf Rang 3 aller Torhüter. Georgiens Goalie Giorgi Mamardashvili an der Spitze hat noch 8 Schüsse mehr pariert. Zum Vergleich: Yann Sommer steht bei gerade einmal 5 Paraden.

Seine Stärken hat der mit jungen Jahren bereits erfahrene Goalie vor allem auf der Linie, mit seinen 196 Zentimetern Körpergrösse kratzt er viele auch unhaltbar scheinende Bälle noch raus.

Ein Gegentor gegen die Schweiz

Am Samstag wird Donnarumma zum vierten Mal in einem Länderspiel gegen die Schweiz antreten. An der letzten EM gewann Italien mit 3:0. Danach gab's ein 0:0 und ein 1:1 in der WM-Quali. Der einzige Schweizer Torschütze gegen den italienischen Schlussmann? Silvan Widmer. Der fehlt im Achtelfinal gesperrt.

00:58 Video Widmer trifft gegen Donnarumma Aus Sport-Clip vom 12.11.2021. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.