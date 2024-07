84 Prozent der Stimmen sprechen eine klare Sprache. Die SRF-Community wünscht sich, dass Coach Murat Yakin die Nati auch an die WM 2026 führen soll.

75 Prozent fordern, dass Goalie Yann Sommer nach 10 Jahren und 6 Endrunden (5 davon als Nummer 1) Platz macht.

Kleine Rochade, sorgfältiger Umbau. Ja, jetzt ist der Moment, an dem Yann Sommer und Gregor Kobel die Plätze tauschen sollten. Dann hat Kobel Zeit, um sich mit der supersoliden Hintermannschaft abzustimmen.

Kleine Rochade, sorgfältiger Umbau. Ja, jetzt ist der Moment, an dem Yann Sommer und Gregor Kobel die Plätze tauschen sollten. Dann hat Kobel Zeit, um sich mit der supersoliden Hintermannschaft abzustimmen.

Ist die Zeit von Xherdan Shaqiri, der an der EURO in Deutschland nur Edeljoker war, im Nationalteam abgelaufen? Offenbar nicht. 11'389 Voten (gegenüber 9025) sprechen sich für weitere Aufgebote des 32-Jährigen aus.