Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In der WM-Qualifikation stand der Schweiz am 30. Mai 1981 im ausverkauften St. Jakob-Park in Basel das grosse England mit Kevin Keegan gegenüber. Und die Equipe um Trainer Paul Wolfisberg schaffte Unglaubliches: Es gelang ein 2:1-Erfolg.

Claudio Sulser durfte sich dabei als Matchwinner feiern lassen: Zum 1:0 durch Alfred «Fredi» Scheiwiler leistete er die sehenswerte Vorarbeit per Aussenrist. Und das 2:0 schoss er im Anschluss an ein Solo gleich selbst.

02:03 Video Sulser: «Es lief damals optimal» Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 03.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

«Ich habe vor allem noch Erinnerungen an das erste Tor. Mir wurde immer nachgesagt, dass ich den Ball nie abgebe. Da habe ich aber den Pass gewählt. Das gelang mir gut», sagt der 68-Jährige im Rückblick.

Es ist Zeit, dass einmal eine andere Mannschaft gegen England gewinnt.

Bis heute ist der Sieg vor 43 Jahren der letzte gegen England geblieben. Klar, dass Sulser immer willkommener Gesprächspartner ist, wenn wieder ein Duell mit dem Mutterland des Fussballs ansteht. Der EM-Viertelfinal am Samstag in Düsseldorf wirft besonders grosse Schatten voraus.

«Es ist Zeit, dass einmal eine andere Mannschaft gegen England gewinnt. Ich bin der erste, der sich darüber freuen würde», sagt der Tessiner. 1981 sei alles nach Wunsch gelaufen. Eine formstarke Mannschaft habe den Sieg nicht gestohlen. In einer ähnlichen Ausgangslage sieht Sulser die heutige Nati: «Die Spieler sind auf einem optimalen Niveau, alles scheint zu stimmen. Ich merke, dass der Siegeswille da ist.»