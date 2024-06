Legende: Am Samstag könnten sie wieder aufeinander treffen Englands Phil Foden (links) und Silvan Widmer beim letzten Duell der beiden Mannschaften im Jahr 2022 (2:1 für England). imago images/NurPhoto

Kurz vor 20 Uhr am Samstagabend stand es fest: Die Schweiz spielt am kommenden Samstag in Düsseldorf ihren 2. EM-Viertelfinal in Serie. Was noch nicht feststeht: der Viertelfinal-Gegner der Schweizer Nati. Es wird der Sieger der Partie zwischen England und der Slowakei sein. Dieser Achtelfinal steigt am Sonntagabend um 18:00 Uhr (live auf SRF zwei).

Bisher enttäuschendes Star-Ensemble

Die «Three Lions» galten vor dem Turnier als einer der grössten Favoriten. Mit drei schwachen Gruppenspielen und uninspirierten Auftritten wurde die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate diesem Prädikat bislang jedoch überhaupt nicht gerecht. Und dennoch scheint England – zumindest auf dem Papier – der schwierigere Gegner.

Die Bilanz gegen den Weltmeister von 1966 ist desaströs. 27 Mal traf die Schweiz auf England. Lediglich drei Mal gingen die Eidgenossen als Sieger vom Platz. Der letzte Vollerfolg datiert vom 30. Mai 1981. An einem grossen Turnier konnte die Schweiz England noch gar nie bezwingen.

06:15 Video Archiv: Das letzte Schweizer Aufeinandertreffen mit England Aus Sport-Clip vom 26.03.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 15 Sekunden.

Der unangenehme Aussenseiter

Setzt sich England nicht durch, wird die Schweizer Nati auf den vermeintlich einfacheren Gegner, die Slowakei treffen. In der Vergangenheit hatte sich die Schweiz oft schwergetan mit Gegnern, die tief stehen und gegen die sie das Spiel machen musste. Im Achtelfinal gegen Italien widerlegte die Schweiz diese These jedoch eindrücklich. Die Slowakei tritt ähnlich auf wie die Schotten, nur mit mehr Qualität.

Der italienische Trainer Francesco Calzona hat nicht nur das Spielsystem aus seiner Heimat mitgebracht, sondern der Mannschaft auch Disziplin eingeimpft. Unter dem 55-Jährigen erhielt die Slowakei in 21 Spielen nur 19 Gegentreffer. Von 2 bisherigen Direktduellen gewann die Slowakei beide, zuletzt ein Testspiel im Jahr 2015 mit 3:2.