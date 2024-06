An der EM in Deutschland soll wieder einmal der Fussball im Mittelpunkt stehen.

Legende: Zeit, dass sich was dreht Die Vorfreude auf die EM in Deutschland steigt von Tag zu Tag. imago images/Herrmann Agenturfotografie

Eine Reihe von grossen Turnieren haben zuletzt mehr berechtigte Fragen aufgeworfen, als dem Fussball-Fan lieb sein konnte. Die Menschenrechte in Katar (WM 2022) oder Russland (WM 2018), die Nachhaltigkeit in Brasilien (WM 2014) oder die Corona-Krise beim paneuropäischen Turnier vor drei Jahren.

2026 findet die nächste Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada statt: 102 Spiele – auch geografisch – ausgetragen zwischen dem Eröffnungsspiel in Mexiko City und dem Final in New Jersey.

Für einmal keine künstliche Euphorie

Die Zeit der grundlegenden Fragen kommt wieder. Aber in diesem Sommer darf man sich sagen, dass die Party am richtigen Ort stattfindet und sie so sinnvoll dimensioniert worden ist, wie das eben möglich ist in einer Welt, die derzeit auch durch Kriege geprägt ist.

Fussball und Deutschland – das passt zusammen. Der Liebesschwur wird jedes Wochenende erneuert. Sei es in den Stadien in München, Dortmund oder Leverkusen, wo die besten Spieler des Landes zu sehen sind, oder bei den Zweitligisten in Hamburg oder Gelsenkirchen.

In Dresden und Bielefeld kamen in dieser Saison gleich viele Zuschauer zu den Heimspielen, um Drittliga-Fussball zu sehen, wie in Bern, um die Young Boys zum Schweizer Meistertitel anzufeuern. Was auch mit Milliarden nicht zu kaufen ist, gibt es in Deutschland im Überfluss: Fussball-Euphorie.

02:01 Video Deutschland hofft auf nächstes Sommermärchen Aus Sportpanorama vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde.

Nun muss nur noch das Wetter stimmen

Nur zu gern erinnert man sich im nördlichen Nachbarland an die Heim-WM vor 18 Jahren, als das Motto «Die Welt zu Gast bei Freunden» gelebt wurde und dank des überraschend guten Abschneidens der deutschen Elf (Platz 3) im «Sommermärchen» mündete.

Auch aus Schweizer Sicht ist die WM 2006 in bester Erinnerung: Zahlreich sind dieser Tage die Rückblicke von Spielern und Fans. Vor allem das 2:0 gegen Togo in Dortmund hat bleibenden Eindruck hinterlassen, auch aufgrund der zahlreich angereisten Nati-Supporter.

01:41 Video Archiv: Euphorisierte Nati-Fans an der WM 2006 Aus Sport-Clip vom 12.07.2020. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

Aus Schweizer Sicht spricht erneut vieles für ein schönes Turnier im Nachbarland, das bezüglich Fussball hierzulande schon immer auch Vorbild und Traumdestination war. Die Reisen sind kurz, die Stadien schon ausverkauft und die Stars etwas besser ausgeruht als noch in Katar. Kommt noch wie 2006 das Badewetter hinzu, ist es nicht mehr weit zum Sommermärchen 2.0.