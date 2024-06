Legende: Darf die Reise nach Deutschland nicht mitantreten Kevin Mbabu. Keystone/Peter Klaunzer

Aus 33 mach 27. Nati-Trainer Murat Yakin hat einen Tag nach dem Testspiel gegen Estland (4:0) sein EURO-Kader um ein weiteres Quartett gekürzt. Dem zweiten Kaderschnitt zum Opfer fielen Augsburg-Aussenverteidiger Kevin Mbabu sowie YB-Mittelfeldtank Filip Ugrinic. Die Lugano-Akteure Uran Bislimi und Albian Hajdari stossen nach dem Cupfinal nicht zur Nati und stehen wie Mbabu und Ugrinic auf der Pikettliste. Zudem reisen – was bereits im Vornherein klar war – die jungen Goalies Pascal Loretz und Marvin Keller ab.

05:18 Video Schweiz mit klarem Sieg gegen Estland Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 18 Sekunden.

«Sie haben sich auf und neben dem Platz vorbildlich in die Gruppe eingebracht. Letztlich habe ich auf deren Positionen aus taktischen und strategischen Überlegungen anderen Spielern den Vorzug gegeben», schildert Yakin. So habe er gegenüber Mbabu Leonidas Stergiou den Vorzug gegeben, der seine starke Saison in Stuttgart mit der Champions-League-Qualifikation krönte. Dieser sei «sowohl in der Dreierkette als Innenverteidiger als auch auf der rechten Aussenbahn flexibel» einsetzbar.

Bitter für Mbabu: Bereits für die WM 2022 in Katar war der Genfer nicht berücksichtigt worden. Während des Turniers hatte man einen zusätzlichen Rechtsverteidiger schmerzlich vermisst.

Noch ein Spieler muss abreisen

Damit bleibt noch eine Position für das definitive EM-Kader offen. Die finale Kaderliste muss der SFV der Uefa bis am Freitag, 7. Juni, 23:59 Uhr mitteilen. Sollte sich bis vor dem ersten Gruppenspiel ein Spieler verletzen, darf ein Ersatz nachnominiert werden.