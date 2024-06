Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Frankreich-Star Kylian Mbappé wird sich laut Nationalcoach Didier Deschamps nach seinem Nasenbeinbruch auf den OP-Tisch legen müssen.

Die EURO ist für den Stürmer deswegen aber nicht futsch: «Auch wenn es nicht sofort sein muss, wird er einen chirurgischen Eingriff machen lassen müssen», sagte der Trainer in einem Video, das der französische Verband am Dienstagabend veröffentlichte.

Weitere Untersuchungen am Mittwoch

Mbappé hatte sich am Montag beim 1:0 im ersten EM-Spiel gegen Österreich die Nase gebrochen. «Am Mittwoch wird es weitere Untersuchungen geben, um zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln», sagte Deschamps mit Blick auf den Zustand des 25-jährigen Offensivspielers.

«Offensichtlich war der Aufprall enorm. Das medizinische Team hat alles getan, um die Folgen so weit wie möglich zu lindern», ergänzte Deschamps. Laut Medien hat der Verband für Mittwoch ein weiteres Update zum Zustand des Superstars angekündigt.

Einsatz gegen die Niederlande fraglich

Ob Mbappé im zweiten EM-Spiel des Vize-Weltmeisters gegen die Niederlande am Freitag zum Einsatz kommen kann, ist weiter offen. Es sei noch zu früh für eine Prognose, hatte Verbandspräsident Philippe Diallo am Dienstag in Paderborn gesagt.

Französische Medien spekulierten, ein Einsatz könnte zu früh kommen. «Ihm ging es schon heute Morgen etwas besser, jetzt werden wir von Tag zu Tag weitersehen», sagte Deschamps.