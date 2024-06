Das Schweizer Nationalteam ist am Montag kurz nach 14:30 Uhr in Stuttgart eingetroffen. Trainiert wird während der EM auf einer kleinen Anlage mit grosser Geschichte.

Nati-Basiscamp in Stuttgart

Legende: Reges Interesse am 1. Training der Nati 3800 Zuschauer beobachten die Schweizer Landesauswahl im Stadion der Stuttgarter Kickers. Keystone/PETER KLAUNZER

In der Chronik des Waldau-Stadions spielt die Schweiz eine grosse Rolle. Vor 113 Jahren, am 26. März 1911, bestritt die Schweizer Nationalmannschaft im Stuttgarter Stadion ihr neuntes offizielles Länderspiel.

Zum vierten Mal war das Nationalteam des Deutschen Kaiserreichs der Gegner, vor 8000 Zuschauern unterlagen die Schweizer 2:6. Das Spezielle daran: Es war das erste und einzige A-Länderspiel, das je in diesem Stadion ausgetragen wurde.

Nun ist wieder ein Schweizer Nationalteam zu Gast. Während der Endrunde wird die Equipe von Trainer Murat Yakin im Stadion auf der Waldau, das knapp 12'000 Fans Platz bietet, ihre Trainings bestreiten. Zur ersten Übungseinheit am Montagnachmittag kamen 3800 Zuschauende.

Heimstätte der Stuttgarter Kickers

Die südlich der Stadtmitte, im Bezirk Degerloch, gelegene Anlage wird seit der Eröffnung 1905 von den Stuttgarter Kickers genutzt. Der Klub weist gerne darauf hin, dass kein anderer Klub in Deutschland so lange am selben Ort spielt wie er. Es ist das älteste noch genutzte Stadion Deutschlands.

Legende: So sieht die Anlage aus Blick aus der Vogelperspektive auf das Trainingsgelände der Schweizer Nati während der EM. Freshfocus/Toto Marti

Berühmte Aushängeschilder des Klubs sind die Europameister von 1996 Jürgen Klinsmann und Fredi Bobic. Beide waren während der Juniorenzeit bei den Kickers und machten dort auch ihre ersten Profi-Erfahrungen.

Droht Spionage-Gefahr?

Ein Wahrzeichen des Gebiets rund um das Stadion ist der 217 m hohe Fernsehturm, der 1956 eröffnet wurde. Weil dieser unter anderem Aussicht auf das Waldau-Stadion bietet, kam es im Frühling zu Medienberichten, in denen es um die Spionage-Gefahr ging.

Tatsächlich sei die SFV-Delegation aber bereits beim Besuchstag im Dezember proaktiv darauf hingewiesen worden, dass die Trainings – wie auch von der Uefa gefordert – ohne Beobachtung stattfinden können, teilt der SFV mit. «Die Stadt Stuttgart und die Uefa haben uns in den letzten Monaten diverse Lösungen aufgezeigt.»

Fernsehturm wird nicht geschlossen

Entschieden haben sich die Beteiligten für einen Kompromiss. Der Fernsehturm muss nicht geschlossen werden; auch nicht teilweise. Dafür wird während den Trainings eine Patrouille dafür sorgen, dass im Restaurant niemand mit einem Feldstecher am Fenster klebt oder Aufnahmen der Übungen macht.

Da der Fussballplatz nur aus bestimmten Winkeln zu sehen ist, halte sich der «zu bewachende Bereich» in Grenzen, so der Verband. «Wir machen uns diesbezüglich keine Sorgen.» Daran soll der erhoffte Einzug in die K.o.-Runde nicht scheitern. Zudem wird auch SRF sein Studio während der Berichterstattung aus dem Basiscamp im Fernsehturm einrichten.