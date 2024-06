Legende: Schweizer Höhepunkt gegen Deutschland Dan Ndoye wird nach seinem Tor zum 1:0 gehetzt. Beim Deutschschweizer TV-Publikum stösst dies auf riesiges Interesse. Keystone/Peter Klaunzer

Das Interesse an der Schweizer Nationalmannschaft beim dritten und letzten Gruppenspiel der UEFA EURO 2024 war herausragend: In der Spitze verfolgten 1,68 Millionen Zuschauende aus der Deutschschweiz live auf SRF zwei, wie die Schweiz dank eines 1:1 gegen Gastgeber Deutschland die Achtelfinalqualifikation sicherstellte. Dies entspricht einem Marktanteil von 78,6 Prozent.

Im Durchschnitt über die ganzen 96 Spielminuten waren am Sonntagabend ab 21:00 Uhr 1,49 Millionen Personen auf SRF zwei zugeschaltet (Marktanteil 71,3 Prozent). Damit stiess die Partie beim Publikum an den heimischen TV-Bildschirmen auf das bislang grösste Interesse an der laufenden Fussball-EM. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App erzielte das Spiel zudem total 520’000 Livestream-Starts.

Über 26 Millionen Visits auf den Onlineplattformen

Bereits das zweite Gruppenspiel der Nati gegen Schottland verfolgten im Durchschnitt 1,2 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 72,1 Prozent entsprach. Beim Startspiel gegen Ungarn waren durchschnittlich 924’000 Personen dabei (Marktanteil 81,7 Prozent). Ausserdem verzeichnete das komplette Sportangebot auf den SRF-Onlineplattformen in der EURO-Startwoche (14. bis 23. Juni) insgesamt über 26 Millionen Visits.

«Das drittmeist-gesehene EURO-Spiel, in den Top 10 der meistgeschauten SRF-Sendungen seit 2013. Die Schweiz ist begeistert von der Nationalmannschaft und schätzt das Angebot von SRF rund um dessen Partien. SRF ist mittendrin und liefert die Emotionen frei Haus», freut sich Roland Mägerle, Leiter von SRF Sport.