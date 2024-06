Legende: Durfte sich bereits im CL-Final beweisen Slavko Vincic arbitriert beim EURO-Auftakt der Schweizer Nati gegen Ungarn. Keystone/EPA/Tolga Akmen

Vincic leitet erste Nati-Partie

Die Schweizer Nati kennt ihren ersten Schiedsrichter an der EM in Deutschland. Die Partie am Samstag um 15 Uhr gegen Ungarn wird von Slavko Vincic geleitet. Der Slowene war zuletzt mit der Leitung des Champions-League-Finals zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund betreut worden. An der WM 2022 arbitrierte er die Spiele Argentinien – Saudi-Arabien sowie Wales – England. Die Nati hat bisher gute Erinnerungen an Vincic. So pfiff er 2021 die Siege in der WM-Quali über Nordirland (2:0) sowie an der EM über die Türkei (3:1).