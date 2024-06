Legende: Kommt im Achtelfinal zum Zug Szymon Marciniak. KEYSTONE/DPA/Rolf Vennenbernd

Schiedsrichter für Schweiz – Italien bekannt

Der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak wird den Achtelfinal der Schweizer Nati gegen Italien am Samstag pfeifen. An dieser EM kam der 43-Jährige bisher erst in einer Partie zum Einsatz, in der Gruppenphase arbitrierte er die Partie zwischen Belgien und Rumänien. Er ist aber ein erfahrener Schiedsrichter: An der WM 2022 durfte er den Final zwischen Frankreich und Argentinien leiten. Die Schweiz hat gute Erinnerungen an Marciniak. In der EM-Qualifikation 2019 gewann die Nati unter seiner Leitung mit 2:0 gegen Irland.

04:41 Video Archiv: Marciniaks erster Einsatz an dieser EM Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 41 Sekunden.