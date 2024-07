Per E-Mail teilen

Legende: Leitet die Nati nicht zum ersten Mal Daniele Orsato. KEYSTONE/DPA/Uwe Anspach

Orsato pfeift die Nati erneut

Der Italiener Daniele Orsato wird den Viertelfinal zwischen der Schweiz und England pfeifen. Der Unparteiische kommt damit zu seinem vierten Einsatz an der EURO. Sowohl die Schweiz als auch England haben an diesem Turnier bereits unter seiner Leitung gespielt. Orsato hatte sowohl beim 1:1 der Nati gegen Deutschland als auch beim 1:0 Englands gegen Serbien das Zepter in der Hand. Zudem arbitrierte er den Achtelfinal zwischen Portugal und Slowenien.

Vargas und Xhaka trainieren wieder intensiver

Sämtliche Nationalspieler nehmen am Donnerstag am Taktiktraining teil. Captain Granit Xhaka absolviert aber immer noch ein Sonderprogramm. Xhaka wird einen Teil des für die Öffentlichkeit gesperrten Trainings mitmachen und sich dann wieder Fitnessübungen widmen. Ruben Vargas, der zuletzt ebenfalls ein individuelles Programm verfolgte, kehrt dagegen voll ins Mannschaftstraining zurück. Ein Einsatz im Viertelfinal gegen England (Samstag ab 17:10 Uhr live auf SRF zwei) ist bei beiden Spielern nicht gefährdet.

01:42 Video Xhakas erstaunlicher Reifeprozess Aus UEFA EURO 2024 Nati-Magazin vom 03.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden.