Legende: Wird erneuert Das Grün auf der Waldau. Freshfocus/Toto Marti/Blick

Neuer Rasen auf der Waldau

Der Rasen im Trainingsstadion der Schweizer Nati auf der Waldau soll von der Uefa ersetzt werden. Dies teilte der Schweizerische Fussballverband (SFV) am Sonntagnachmittag mit. Die Wurzeln des Rasens seien «an mehreren Stellen abgestorben». Deshalb wird die Schweiz am Montag und Dienstag auf dem Trainingsplatz des VfB Stuttgart im Robert-Schlienz-Stadion trainieren. Nach dem zweiten Gruppenspiel der Nati gegen Schottland am Mittwoch soll Murat Yakins Team auf die Waldau zurückkehren.

01:32 Video Archiv: Nati rückt in Stuttgart ein und moniert schlechte Platzverhältnisse Aus Sportflash vom 10.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden.

Personalsituation entspannt sich

Gute Nachrichten aus dem Nati-Camp: Vor der 2. EM-Partie gegen Schottland entspannt sich die Personalsituation zunehmend. Nach Breel Embolo, der das Spiel gegen Ungarn mit dem 3:1 endgültig entschied, sind auch Denis Zakaria und Steven Zuber auf gutem Weg. Zakaria trainierte am Sonntag mit den Reservisten mit, Zuber dürfte Anfang Woche wieder mit dem Team trainieren.