Legende: Muss sich in Geduld üben Steven Zuber (Archivbild). Keystone/Peter Klaunzer

Zubers Wade lässt weiter kein Mannschaftstraining zu

Drei Tage vor dem EM-Startspiel der Schweiz gegen Ungarn muss Steven Zuber weiterhin individuell trainieren. Der 32-Jährige plagt sich seit dem Testspiel gegen Österreich am vergangenen Samstag mit einer Wadenverletzung herum. Mit seinem Tor gegen Estland (4:0) und seinen starken Seitenläufen gegen Österreich (1:1) hatte sich Zuber für einen Platz in der Startformation empfohlen. Da er seither nicht mit der Mannschaft trainieren konnte, wird die Schweiz gegen Ungarn voraussichtlich mit Xherdan Shaqiri und Ruben Vargas hinter der Sturmspitze agieren. Abgesehen von Zuber machten sämtliche Spieler die dritte Übungseinheit im Camp in Stuttgart mit.