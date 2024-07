15 / 26

Legende: Ardon Jashari (0 Spiele) Keine Note. Bereits an der WM 2022 durfte Jashari «reinschnuppern». Anders als in Katar durfte der 21-Jährige diesmal nur zuschauen. Auf die neue Saison hin wechselt er von Luzern nach Brügge und will dort den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Toto Marti/Blick/freshfocus