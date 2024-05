Legende: Das Knie bereitet weiterhin Probleme David Alaba. imago images/Nico Herbertz

Österreich: Alabas EM-Traum geplatzt

Die ohnehin äusserst geringe Chance auf eine EM-Teilnahme von David Alaba ist offenbar endgültig dahin. Wie spanische Medien berichteten, musste sich der Captain der österreichischen Nationalmannschaft in Innsbruck einer Arthroskopie am linken Knie unterziehen und ist damit für die in knapp einem Monat beginnende Endrunde definitiv kein Thema mehr. Alaba hatte sich am 17. Dezember das Kreuzband im linken Knie gerissen, auch ohne den Rückschlag wären Einsätze in Deutschland sehr unrealistisch gewesen. Laut Marca verspürte der Verteidiger von Real Madrid bei Tests Schmerzen, was schliesslich einen neuerlichen operativen Eingriff zur Folge hatte, der den Genesungsprozess um etwa zwei Wochen verzögern soll.

