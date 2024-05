Legende: Nicht an der EM in Deutschland dabei Real-Torhüter Thibaut Courtois IMAGO/Insidefoto

EURO: Courtois nicht in Belgiens Aufgebot

Torhüter Thibaut Courtois fehlt in Belgiens Aufgebot für die Europameisterschaft in Deutschland. Der 32-Jährige, der fast die komplette Saison mit einem Kreuzbandriss ausgefallen war, hatte schon im vergangenen Dezember angekündigt, bis zum Sommer nicht fit genug für die EURO zu sein. Zudem ist schon seit längerer Zeit von Spannungen zwischen dem Torhüter und Trainer Domenico Tedesco die Rede. Im Mai kehrte Courtois bei Real Madrid ins Tor zurück und kassierte in 4 Spielen kein Gegentor. Zurück im Kader ist hingegen Axel Witsel. Der 35-Jährige hatte letztes Jahr seinen Rücktritt angekündigt, wurde von Coach Tedesco aber zu einer Rückkehr ins Nationalteam überredet.

Das Kader im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Tor: Matz Sels (Nottingham Forest), Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton). Verteidigung: Wout Faes (Leicester), Timothy Castagne (Fulham), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht), Axel Witsel (Atletico Madrid), Zeno Debast (Anderlecht), Thomas Meunier (Trabzonspor), Maxim De Cuyper (Brügge) Mittelfeld: Aster Vranckx (Wolfsburg), Youri Tielemans (Aston Villa), Orel Mangala (Lyon), Kevin De Bruyne (Manchester City), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Amadou Onana (Everton) Sturm: Romelu Lukaku (AS Roma), Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo), Jérémy Doku (Manchester City), Lois Openda (Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Dodi Lukebakio (Sevilla), Yannick Carrasco (Al-Shabab)

EURO: Vlahovic führt Serbien-Kader an

Serbiens Nationaltrainer Dragan Stojkovic hat 26 Spieler für die EM in Deutschland aufgeboten. Angeführt wird das Kader von Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic. Der Stürmer von Juventus Turin war in dieser Saison mit 16 Treffern hinter Lautaro Martinez (24) der zweitbeste Torschütze in der Serie A. Serbien trifft in der Gruppe A auf England, Slowenien und zum Abschluss der Gruppenphase auf Dänemark.