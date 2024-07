Legende: Wird erneut Vater Kingsley Coman. imago images/Sipa USA

Frankreich: Coman verlässt Team

Kingsley Coman wird zum vierten Mal Vater. Nach dem Sieg Frankreichs gegen Belgien reiste der Flügelspieler deswegen nach Schweden zu seiner Partnerin. Das teilte ein Sprecher des Teams am Montagabend mit. In den vergangenen Tagen hatte es widersprüchliche Berichte darüber gegeben, ob der 28-Jährige noch beim französischen Team sei oder nicht. Bei der EM-Endrunde in Deutschland setzte Coach Didier Deschamps bisher wenig auf Coman. Der Spieler von Bayern München stand kein einziges Mal in der Startaufstellung. Beim 0:0 gegen die Niederlande im zweiten Gruppenspiel war er in der 75. Minute eingewechselt worden. Gegen Belgien spielte Coman nicht.

04:40 Video Archiv: Frankreich müht sich in den EURO-Viertelfinal Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 01.07.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 40 Sekunden.

Diogo Costa schreibt EM-Geschichte

Portugals Torhüter Diogo Costa hat sich durch seine Reflexe im Elfmeter-Drama gegen Slowenien in die Fussball-Geschichtsbücher eingetragen. Der 24-Jährige ist der erste Keeper mit drei Paraden in einem Elfmeterschiessen bei einer EM, wie die Uefa auf X mitteilte. «Das ist das beste Spiel in meinem Leben gewesen», sagte Costa nach dem hochdramatischen Achtelfinal am Montag in Frankfurt. Er sei bei dem 3:0 im Elfmeterschiessen einfach nur seinem Instinkt gefolgt, betonte der Torhüter, der auch zum Spieler des Spiels gewählt wurde. «Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich der Mannschaft helfen konnte.»