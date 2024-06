Legende: Befindet sich aktuell nicht mehr in Deutschland Phil Foden. Imago Images/Martin Rickett

Foden reist zurück nach England

Offensivstar Phil Foden hat das Trainingscamp der Engländer bei der EM in Blankenhain vorübergehend verlassen. Dies teilte der Verband FA am Mittwoch mit. Der 24-Jährige sei wegen «einer drängenden Familienangelegenheit» zurück nach Grossbritannien gereist, hiess es im kurzen Statement. Details wurden keine genannt. Auch, wann Foden zurück nach Deutschland kommt, blieb erst einmal offen. Die «Three Lions» bestreiten am Sonntag in Gelsenkirchen ihren Achtelfinal. Der Gegner ist noch nicht bekannt.

England sichert sich glanzlos den Gruppensieg

Ungarns Varga aus Klinik entlassen

Der schwer verletzte Nationalspieler Barnabas Varga ist zurück in seiner ungarischen Heimat. Vargas Verein Ferencvaros Budapest veröffentlichte ein Foto des Angreifers. Varga hatte beim letzten EM-Gruppenspiel der Ungarn gegen Schottland (1:0) bei einem Zusammenprall mehrere Knochenfrakturen im Gesicht sowie eine Gehirnerschütterung erlitten. Am Mittwoch wurde er nun aus der Klinik in Stuttgart entlassen.