Legende: Im Pech Arkadiusz Milik muss verletzt vom Platz. imago images/Maciej Rogowski

Polen: Milik wegen Knieverletzung out

Die polnische Nationalmannschaft muss an der EM in Deutschland auf einen prominenten Stürmer verzichten. Arkadiusz Milik zog sich am Freitagabend eine Knieverletzung zu. Der Spieler von Juventus Turin zog sich die Verletzung beim 3:1-Testspiel-Sieg gegen die Ukraine zu und musste schon nach vier Minuten ausgewechselt werden. «Milik wird nicht zur EM fahren», bestätigte der polnische Trainer Michal Probierz an der Pressekonferenz nach dem Spiel. An der EM galt der 30-Jährige als potenzieller Sturmpartner von Captain und Superstar Robert Lewandowski vom FC Barcelona. Die Polen treffen in der Gruppe D auf die Niederlande, Österreich und Frankreich.