Legende: Wird er noch rechtzeitig matchfit? Alessandro Bastoni plagt sich mit gesundheitlichen Problemen herum. imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Italien: Bastoni fehlt krankheitsbedingt

Nach dem Ausfall des gelbgesperrten Riccardo Calafiori bangt Italien vor dem EM-Achtelfinal gegen die Schweiz um den Einsatz eines zweiten Leistungsträgers im Abwehrzentrum. Beim Abschlusstraining vor dem Duell am Samstag in Berlin konnte Innenverteidiger Alessandro Bastoni zunächst nicht mit der Mannschaft trainieren. Als Grund gab der italienische Verband leichtes Fieber beim 25-Jährigen an. Der Inter-Akteur absolvierte eine individuelle Einheit im Fitnessraum, auch Linksverteidiger Federico Dimarco trainierte nicht mit dem Team.