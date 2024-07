Per E-Mail teilen

Legende: Highlight in seiner Karriere François Letexier darf den Final zwischen Spanien und England leiten. imago images/Ulmer/Teamfoto

Jüngster Schiedsrichter arbitriert Final

François Letexier wird den EM-Final zwischen England und Spanien am Sonntag in Berlin pfeifen. Mit dem 35-jährigen Franzosen fiel die Wahl auf den jüngsten Schiedsrichter des Turniers. Für Letexier ist es der erste Final auf dieser Stufe. 2023 leitete er den Uefa-Supercup zwischen Manchester City und Sevilla. Letexier ist seit 2017 internationaler Schiedsrichter und hat bei der diesjährigen EM drei Spiele gepfiffen, unter anderem den Achtelfinal zwischen Spanien und Georgien. Beim Final am Sonntag wird er von seinen Landsmännern Cyril Mugnier und Mehdi Rahmouni assistiert. Der Pole Szymon Marciniak ist der vierte Offizielle.