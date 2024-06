Legende: Fehlt Italien an der EURO Verteidiger Giorgio Scalvini. Alfredo Falcone/LaPresse via AP

Italien: Acerbi und Scalvini nicht in Deutschland

Italiens Nationalmannschaft bekommt vor der EURO Personalsorgen. Mit Francesco Acerbi (Inter Mailand) und Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo) fallen zwei Verteidiger aus. Acerbi (25) erklärte schon letzte Woche wegen einer Schambeinentzündung Forfait. Der erst 20-jährige Scalvini zog sich am Sonntag in der Partie gegen Florenz einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Italien trifft in der Vorrunde der EM auf Albanien, Spanien und Kroatien. An der letzten EM holten die Italiener mit einem Sieg im Penaltyschiessen gegen England den Titel.