Legende: Fehlt der «Squadra Azzurra» im Achtelfinal gegen die Schweiz Federico Dimarco. imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Italien: Dimarco verpasst Achtelfinal

Italiens Fussball-Nationaltrainer Luciano Spalletti muss seine Defensive im EM-Achtelfinal gegen die Schweiz weiter umbauen. Neben dem bislang überragenden Innenverteidiger Riccardo Calafiori, der gesperrt ist, wird auch Linksverteidiger Federico Dimarco von Inter Mailand in der Partie im Berliner Olympiastadion am Samstag (18.00 Uhr/RTL/Magenta TV) verletzt fehlen, wie der Trainer am Freitagabend sagte. Auch der Einsatz von Innenverteidiger Alessandro Bastoni (ebenfalls Inter) ist weiter fraglich. Der 25-Jährige habe Fieber, sei aber auf dem Weg der Besserung. «Wir müssen ihn noch bewerten», sagte der 65-Jährige.

00:55 Video Archiv: Bastoni trifft gegen Albanien zum 1:1 Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 15.06.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

105'000 Euro Busse für Kroatiens Verband

Die Disziplinarkommission der Uefa bittet Kroatiens Verband zur Kasse. Die Busse von 105'000 Euro wird für Verfehlungen der Fans während des letzten EM-Gruppenspiels gegen Italien fällig. Die zuständige Instanz des Kontinentalverbandes sprach für das Werfen von Gegenständen eine Geldstrafe von 45'000 Euro. Für das Abbrennen von Pyrotechnik und das unangemessene Verhalten von Kroatiens Anhängern sind jeweils 30'000 Euro zu bezahlen.