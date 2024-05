Legende: Nicht an der EM in Deutschland dabei Italiens Marco Verratti (links) und Ciro Immobile. IMAGO/Insidefoto

EURO: Verratti und Immobile nicht aufgeboten

Italiens Nationalcoach Luciano Spalletti verzichtet für die am 14. Juni beginnende Europameisterschaft in Deutschland auf Marco Verratti und Ciro Immobile, die vor 3 Jahren beim Titelgewinn noch eine wichtige Rolle inne hatten. Der in Katar spielende Verratti und Lazio Roms Stürmer Immobile sind nicht Teil des italienischen 30-Spieler-Aufgebots, das bis am 7. Juni noch auf 26 Namen reduziert werden muss. Mit dabei ist unter anderen der 23-jährige Nicolo Fagioli von Juventus, dessen 7-monatige Sperre wegen illegaler Wetten eben abgelaufen ist. Italien trifft in der Vorrunde auf Albanien, Spanien und Kroatien.