Legende: Darf gegen die Schweiz ran Jude Bellingham. imago images/Shutterstock

England: Bellingham wird gebüsst

Jude Bellingham kommt nach seiner umstrittenen Jubel-Geste im EM-Achtelfinal gegen die Slowakei mit einer Geldstrafe davon. Wie die Uefa am Freitag mitteilte, muss der englische Mittelfeldstar 30'000 Euro bezahlen. Zwar wurde der 21-Jährige zudem für ein Spiel gesperrt, diese Sanktion ist aber für ein Jahr auf Bewährung ausgesetzt. Damit ist er im Viertelfinal am Samstag gegen die Schweiz (ab 17:10 Uhr auf SRF zwei) spielberechtigt. Der Profi von Real Madrid hatte nach seinem 1:1 in der 95. Minute einen Griff in den Schritt angedeutet. Die Uefa leitete daraufhin ein Disziplinarverfahren ein.

01:06 Video Archiv: Bellinghams umstrittener Jubel Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 01.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Belgien: Vertonghen zieht Schlussstrich

Belgiens langjähriger Abwehrchef Jan Vertonghen beendet seine Laufbahn in der Nationalmannschaft. 157-mal stand der 37-Jährige für Belgien auf dem Platz – kein Landsmann absolvierte mehr Länderspiele. «Danke für all die Erinnerungen, ich habe meinen Traum gelebt», schrieb der nach dem Vertragsende beim RSC Anderlecht vereinslose Verteidiger auf seinem Instagram-Kanal am Freitag. Im EM-Achtelfinal besiegelte Vertonghen mit einem Eigentor das Aus gegen Frankreich (0:1). Ob er auf Vereinsebene weiterspielt, ist nicht bekannt.