Legende: Verpasst das Auftaktspiel gegen die Niederlande Polens Captain, Robert Lewandowski. imago images/Newspix

Polen: Lewandowski fehlt zum Auftakt

Toptorjäger Robert Lewandowski wird beim EM-Auftakt der polnischen Nationalmannschaft am Sonntag (15:00 Uhr, live auf SRF zwei) in Hamburg gegen die Niederlande fehlen. Der Superstar des FC Barcelona zog sich nach Verbandsangaben einen Muskelfaserriss am hinteren Oberschenkel zu. Lewandowski verletzte sich am Montag beim 2:1-Sieg gegen die Türkei im letzten Härtetest vor der EM. Der frühere Bayern-Akteur wurde bereits in der 33. Minute ausgewechselt. In seinem 150. Länderspiel hatte Lewandowski noch den polnischen Führungstreffer durch Karol Swiderski (12. Minute) vorbereitet.

02:02 Video Archiv: Polen nach Elfmeter-Krimi an der EM Aus Sport-Clip vom 26.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.