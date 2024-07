Legende: Traf in allen drei Gruppenspielen für Georgien Georges Mikautadze. imago images/Vitalii Kliuiev

Georgien: Mikautadze von Metz fest verpflichtet

Der georgische Mittelstürmer Georges Mikautadze bleibt nach einer halbjährigen Leihe vorerst beim französischen Ligue-1-Absteiger FC Metz. Der abgebende Klub Ajax Amsterdam bestätigte am Montag, dass der 23-Jährige für eine Ablösesumme von 13 Millionen Euro zu Metz wechselt. An der EM hatte Mikautadze mit seinen drei Treffern in der Vorrunde grossen Anteil am Achtelfinal-Einzug des EM-Neulings. Beim Ausscheiden gegen Spanien (1:4) am Sonntag blieb der Angreifer ohne Tor.