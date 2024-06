Trotz Trainingseinheit: Mbappés Einsatz am Freitag weiter unklar

Kylian Mbappé hat auch zwei Tage vor Frankreichs nächstem EM-Spiel nicht am Mannschaftstraining teilgenommen. Der Offensivstar betrat am späten Mittwochnachmittag den Rasen im Teamquartier in Paderborn mit einem grossen Pflaster auf der gebrochenen Nase und absolvierte eine individuelle Athletik-Einheit. Ob Mbappé am Freitag gegen die Niederlande auflaufen kann, ist weiterhin ungewiss. Grundsätzlich ist der 25-Jährige aber offenbar auf dem Weg der Besserung, wie mehrere Teamkollegen berichteten.