Legende: Wurde im Viertelfinal gegen Spanien zur Pause ausgewechselt Leroy Sané. imago images/Sven Simon

Sané nach EM-Out operiert

Der deutsche Internationale Leroy Sané hat sich wenige Tage nach dem Viertelfinal-Out an der Heim-EM gegen Spanien operieren lassen. Der Flügelspieler von Bayern München litt gemäss Berichten von Bild und Sky seit geraumer Zeit unter Beschwerden an der Leiste. Zuletzt schien er die Probleme in den Griff bekommen zu haben. Laut Medienberichten sollen sie im Viertelfinal wieder aufgetreten sein. Im besten Fall steht Sané seinem neu von Vincent Kompany trainierten Klub ab Ende Juli wieder zur Verfügung.