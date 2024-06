Legende: Am Sonntag gilt es ernst für ihn Sandro Schärer. Imago/Anton Geisser

Slowenien – Dänemark mit Schweizer Schiedsrichter

Sandro Schärer, dem Schweizer Schiedsrichter an der EURO, ist ein erstes Spiel zugeteilt worden. Der 36-Jährige leitet am Sonntag um 18:00 Uhr in Stuttgart die Partie der Gruppe C zwischen Slowenien und Dänemark. Schärers Landsmänner Stéphane De Almeida und Bekim Zogaj sind seine Assistenten. Auch als VAR amtet in der Person von Fedayi San ein Schweizer. Mit Schärer stellt die Schweiz erstmals seit der WM 2010 wieder ein Schiedsrichterteam an einem Grossanlass.

Verletzungssorgen bei Tedesco

Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco gehen vor dem Start der Europameisterschaft in Deutschland die Defensivspieler aus. Axel Witsel konnte wegen muskulärer Probleme auch am Freitag nicht mit der Mannschaft trainieren. Routinier Jan Vertonghen plagen Schmerzen in der Leiste, und Arthur Theate hat sich am Knöchel verletzt. Thomas Meunier fehlt noch gänzlich. Er soll erst zur Mannschaft stossen, wenn seine Verletzung ausgeheilt ist. Demnach stellt sich die Viererkette im Duell mit der Slowakei am Montag (18:00 Uhr) in Frankfurt wohl von allein auf. Danach treffen die Belgier in der Gruppe E auf Rumänien und die Ukraine.

Spielplan EURO Chronologische Übersicht Chronologische Übersicht