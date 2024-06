Legende: Wird in der Gruppenphase nicht mehr zum Einsatz kommen Ryan Porteous. imago images/Sebastian Frej

Schottland: Porteous fehlt nicht nur gegen die Schweiz

Für den schottischen Verteidiger Ryan Porteous ist die EM nach seiner roten Karte im Auftaktspiel gegen Deutschland (1:5) womöglich schon beendet. Die Uefa sperrte den 25-Jährigen vom FC Watford nach seinem Foul gegen DFB-Captain Ilkay Gündogan kurz vor der Pause, das auch den Foulelfmeter zum 0:3 nach sich zog, für zwei Spiele. Damit fehlt Porteous sicher in den beiden verbleibenden Gruppenspielen gegen die Schweiz am Mittwoch in Köln und gegen Ungarn am Sonntag in Stuttgart.

06:01 Video Archiv: Deutschland kantert Schottland im Eröffnungsspiel mit 5:1 nieder Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 14.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 1 Sekunde.