Legende: Spezielle Begegnung Ein Flitzer macht während dem Portugal-Spiel ein Selfie mit Cristiano Ronaldo. Keystone/DPA/Bern Thissen

Flitzer-Problem: Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen

Die Europäische Fussball-Union (Uefa) hat als Reaktion auf die zahlreichen Selfiejäger stärkere Vorkehrungen in den Stadien angekündigt. Beim EM-Gruppenspiel zwischen Portugal und der Türkei waren am Samstag insgesamt sechs Personen auf den Platz gelaufen, um ein Foto mit Cristiano Ronaldo zu schiessen. Die Sicherheit habe oberste Priorität, teilte die Uefa auf Anfrage der Sportschau mit. «Zu diesem Zweck werden in den Stadien zusätzliche Sicherheitsmassnahmen eingesetzt, um den Anforderungen des Turniers noch besser gerecht zu werden und solche Vorfälle zu verhindern.»