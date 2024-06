Legende: Wird er rechtzeitig fit? Antonio Rüdiger. Keystone/Federico Gambarini

Deutschlands Sorgen in der Abwehrzentrale

Deutschland muss im EM-Achtelfinal um den Einsatz von Abwehrchef Antonio Rüdiger bangen. Der Innenverteidiger zog sich beim 1:1 gegen die Schweiz am Sonntag eine Muskelzerrung an der Rückseite des rechten Oberschenkels zu. Das teilte der DFB am Montag am Rande des Spielersatztrainings in Herzogenaurach mit. Ob Rüdiger am Samstag in Dortmund auflaufen kann, ist fraglich. Mit Jonathan Tah, der gegen die Schweiz seine zweite gelbe Karte im Turnierverlauf sah und für das erste K.o.-Spiel gesperrt ist, fällt der zweite Innenverteidiger definitiv aus.