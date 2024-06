Was die Nati-«Verlierer» von Admir Mehmedi lernen können

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Wer vor der EURO darauf getippt hätte, dass Michel Aebischer zu den 6 Nati-Spielern gehört, die bislang jede Sekunde auf dem Feld standen, wäre wohl reich. Der Bologna-Akteur rutschte überraschend gegen Ungarn in die Stammelf, rechtfertigte seine Aufstellung dort aber mit einem Assist sowie einem Tor. Seitdem ist er wie Yann Sommer, die Verteidiger Fabian Schär, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez sowie Captain Granit Xhaka gesetzt.

Andere Arrivierte wie Breel Embolo (nach Verletzungen in der letzten Saison und in der Vorbereitung) oder Xherdan Shaqiri (aus taktischen Gründen nur gegen Schottland eingesetzt) stehen in der 2. Reihe, glänzten aber bereits.

Schliessen 01:01 Video Archiv: Embolo macht gegen Ungarn den Deckel drauf Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 15.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde. 01:07 Video Archiv: Shaqiri versorgt die Kugel gegen Schottland im Winkel Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 19.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Und dann sind da noch die 9 Akteure, die noch gar nicht eingesetzt wurden, und auf ihre Chance warten. Ihre Ausgangslage ist unterschiedlich:

Sollte sich Sommer nicht verletzen, wird sich für das Goalie-Duo Gregor Kobel und Yvon Mvogo bis zum Ende der EM kaum etwas ändern. Besonders bitter ist der Status als zweiter Goalie für Kobel. Der BVB-Torhüter ist laut Transfermarkt weltweit der Goalie mit dem höchsten Marktwert, in der Nati muss er sich allerdings noch hinter Sommer einreihen.

und bis zum Ende der EM kaum etwas ändern. Besonders bitter ist der Status als zweiter Goalie für Kobel. Der BVB-Torhüter ist laut Transfermarkt weltweit der Goalie mit dem höchsten Marktwert, in der Nati muss er sich allerdings noch hinter Sommer einreihen. Die beiden Innenverteidiger Nico Elvedi und Cédric Zesiger haben derzeit das Nachsehen. Besonders für Elvedi, der seinen Status erst in den letzten Wochen eingebüsst hat, keine leichte Situation: Der Zürcher absolvierte in der EM-Quali 7 von 10 Partien über die volle Spielzeit und war auch in der Vorbereitung in 3 von 4 Spielen gesetzt. Nachdem er im letzten Test gegen Österreich beim zwischenzeitlichen 0:1 nicht die beste Figur abgegeben hatte, ist sein Stammplatz trotz Nasenbeinbruch bei Fabian Schär die Ersatzbank.

00:55 Video Archiv: Baumgartner bringt Österreich früh in Führung Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Auch im zentralen Mittelfeld sind die Positionen durch Xhaka und Remo Freuler bezogen. Erste Option bei einem Wechsel ist Vincent Sierro. Denis Zakaria verpasste die letzten Saisonspiele für Monaco und weite Teile des Nati-Vorbereitungscamps wegen einer Oberschenkelverletzung und ist noch nicht in Vollbesitz seiner Kräfte. Das Talent Ardon Jashari durfte schon bei der WM 2022 dabei sein, ist aber vor allem eine Option für die Zukunft.

Legende: Kamen noch gar nicht zum Einsatz Ardon Jashari (l.), Renato Steffen (3.v.r.) und Noah Okafor (r.). Claudio Thoma/freshfocus

Dasselbe Schicksal wie Zakaria ereilte Steven Zuber in der Offensive. Der Rückkehrer überzeugte beim Test gegen Estland mit einem herrlichen Tor und hätte an der EM eine Chance auf einen Stammplatz gehabt. Dann verletzte er sich vor der EURO gegen Österreich und kämpft noch um den Anschluss. Renato Steffen ist aufgrund seiner Turnier-Erfahrung und Polyvalenz auf mehreren Positionen eine Option. Noah Okafor hatte sich seine Rolle an der EM dagegen bestimmt anders vorgestellt. In den EM-Tests konnte er allerdings nicht überzeugen und wartet seitdem auf seine Chance.

00:45 Video Archiv: Zubers Schuss in den Winkel gegen Estland Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Kein Stunk – auch dank guten Resultaten

Stunk gibt es bislang allerdings trotzdem nicht, wie Nati-Direktor Pierluigi Tami am Montag auf Nachfrage erklärte. «Dass die Spieler nicht zufrieden sind, ist normal. Aber sie müssen die Unzufriedenheit akzeptieren und ihre Mitspieler trotzdem unterstützen.»

Trainer Yakin habe die Situation jeweils erklärt und mit offenen Karten gespielt, «das ist das Wichtigste. Wenn einer wirklich eine Chance auf Einsätze haben will, muss er sich im Training aufdrängen. Das ist der einzige Ort, wo man sich dem Coach zeigen kann.»

Mehmedis Beispiel zeigt: Es kann schnell gehen

Chancen könnte es für die Reservisten durchaus noch geben, weil bereits nach 2 gelben Karten eine Sperre fällig ist. Im Achtelfinal fehlt so Silvan Widmer, für den wohl Leonidas Stergiou zum Handkuss kommen dürfte. Dazu sind Rodriguez, Freuler, Xhaka, Sierro und Dan Ndoye vorbelastet. Erst nach den Viertelfinals werden sämtliche gelben Karten gelöscht.

Legende: From Zero zu Hero Admir Mehmedi nach dem Sieg gegen Frankreich an der EM 2021. Claudio De Capitani/freshfocus

Tami erinnerte auch an die Situation von Admir Mehmedi an der EURO 2021. Der Routinier war damals mit seiner Reservistenrolle unzufrieden. «Da habe ich ihm gesagt: ‹Du brauchst nur einen Schuss und kannst damit Geschichte schreiben.›»

Mehmedi wurde kurz vor Ende der regulären Spielzeit eingewechselt, verwertete im legendären EM-Achtelfinal gegen Frankreich den entscheidenden Penalty und wurde so – neben Goalie Sommer – in seinem allerletzten Nati-Spiel tatsächlich zum umjubelten Helden.