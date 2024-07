Nicht zum 1. Mal an dieser EM

Legende: Verletzt sich bei dieser Szene Alvaro Morata. IMAGO/MIS

Alvaro Morata ist bei den Feierlichkeiten nach dem Erreichen des EURO-Finals in München abrupt gestört worden. Nach dem 2:1-Sieg gegen Frankreich wurde der 31-jährige Stürmer von einem Ordner versehentlich umgegrätscht und dabei leicht verletzt.

«Es ist das Knie», sagte Teamarzt Oscar Luis Celada. Laut spanischen Medien war der Schlag aber wohl nicht schwerwiegend.

Der Ordner hatte einen Flitzer gejagt, kam dabei aber ins Straucheln und brachte Morata zu Fall. Der Offensivspieler von Atletico Madrid humpelte anschliessend zu seiner Mannschaft und posierte mit schmerzverzerrtem Blick für das Siegerfoto.

Ramos ereilte dasselbe Schicksal

Eine ähnliche Szene hatte sich schon in der Vorrunde nach dem Spiel zwischen Portugal und der Türkei (3:0) in Dortmund ereignet. Dort war ein Ordner, der Superstar Cristiano Ronaldo vor einem der vielen Flitzer im Stadion beschützen wollte, in Stürmer Goncalo Ramos gerutscht.

Nach seinem schmerzhaften Sturz rappelte sich Ramos schnell wieder auf, warf dem Ordner einen bösen Blick zu – und humpelte anschliessend vom Platz.