Spanien wird seiner Favoritenrolle gerecht und steht nach einem 4:1-Sieg gegen Georgien im Viertelfinal der EURO 2024.

Der Favorit gerät zunächst zwar in Rücklage, lässt nach dem Seitenwechsel aber keinen Zweifel am Sieger offen.

Im Viertelfinal wird Spanien am Freitag von Gastgeber Deutschland herausgefordert.

Nach der makellosen Gruppenphase mit 3 Siegen in 3 Partien hat Spanien auch die erste Hürde in der K.o.-Phase gemeistert. Gegen den unangenehmen Aussenseiter Georgien wurde der Klassenunterschied vor allem in der 2. Halbzeit offensichtlich, in der die Spanier gleich drei Mal einnetzten.

Den Anfang machte Fabian Ruiz in der 51. Minute. Eine perfekte Flanke von Youngster Lamine Yamal köpfelte der PSG-Akteur zur 2:1-Führung ins Netz. Nach einem Konter liess Nico Williams das sehenswerte 3:1 folgen (75.), ehe Dani Olmo in der 83. Minute mit einem platzierten Schuss zum Schlussstand traf.

Der spanische Sieg war auch in dieser Höhe verdient. 34:4-Abschlüsse und über 70 Prozent Ballbesitz sprachen eine deutliche Sprache. Debütant Georgien, der mit Konter nur selten gefährlich wurde, kann sich dennoch erhobenen Hauptes von der grossen Bühne verabschieden.

Georgien mit dem ersten Angriff erfolgreich

Die Taktik der Equipe von Coach Willy Sagnol war zwar offensichtlich – zu Beginn aber äusserst erfolgreich. Denn der erste vorgetragene Konter führte sogleich zum sensationellen Führungstreffer für den Aussenseiter.

Otar Kakabadze, einst beim FC Luzern unter Vertrag, suchte nach einem schnellen Gegenstoss mit einer Flanke Mitspieler Khvicha Kvaratskhelia. Der Starspieler Georgiens brauchte aber gar nicht einzugreifen. Beim Versuch ihn am Abschluss zu hindern, lenkte Robin Le Normand den Ball ins eigene Tor (18.).

Spanien geriet nach dem Gegentreffer kurzzeitig aus dem Tritt, berief sich aber bald wieder auf seine Tugenden. Der verdiente Ausgleich fiel noch vor dem Pausenpfiff. Beim platzierten Flachschuss von Rodri von der Strafraumgrenze war für einmal auch Georgiens Goalie Giorgi Mamardashvili machtlos (39.).

Direkt nach der Pause wäre Kvaratskhelia fast der Treffer des Turniers gelungen. Doch sein Schuss von der Mittellinie, mit dem er den weit aufgerückten Unai Simon überraschte, rollte knapp an Spaniens Tor vorbei (48.). Kurz darauf liess Ruiz die georgischen Hoffnungen platzen.

So geht's weiter

Im Viertelfinal dürfte Spanien mehr gefordert werden. Am kommenden Freitag kommt es in Stuttgart zum Duell mit Gastgeber Deutschland. Die Partie wird um 18:00 Uhr angepfiffen.