Sorgten für die einzigen beiden England-Tore an der EM Harry Kane und Jude Bellingham.

Der Marktwert des gesamten Kaders der Slowakei beträgt 156,4 Millionen Euro. Jude Bellingham alleine bringt es auf 180 Millionen, der gesamte England-Kader hat einen kumulierten Marktwert von über eineinhalb Milliarden Euro. Also ist das Achtelfinal-Duell zwischen England und der Slowakei schon entschieden, bevor der Ball rollt?

Mitnichten. Denn Geld schiesst bekanntlich keine Tore. Nur gerade zwei Treffer brachte die hochdekorierte Mannschaft von Trainer Gareth Southgate in der Gruppenphase zustande, je einen gegen Serbien und gegen Dänemark. Bellingham und Harry Kane heissen die beiden bisherigen englischen Torschützen.

Vor allem nach den Führungstreffern agierten die Engländer sehr passiv. Gegen Serbien war dies noch gut gegangen, gegen Dänemark reichte es England nur zu einem 1:1. Und im letzten Gruppenspiel gegen Slowenien sicherten sich die Engländer zwar den Gruppensieg, waren beim 0:0 aber sehr vieles schuldig geblieben.

Die Defensive steht solide

Bei aller Kritik, die die englische Mannschaft und ihr Übungsleiter Southgate für die schwachen Auftritte in der Offensive einstecken mussten, geht die solide Defensive etwas vergessen. Denn in drei Partien musste Goalie Jordan Pickford nur einmal hinter sich greifen: Beim Weitschusstor des Dänen Morten Hjulmand war er machtlos.

Wie 2016 oder wie 2021?

Ein Blick auf die vergangenen beiden Europameisterschaften zeigt, dass die Engländer nicht zum ersten Mal Mühe haben zu Turnierbeginn. 2016 war England nach einer durchzogenen Gruppenphase mit 5 Punkten ebenfalls als haushoher Favorit in den Achtelfinal gegen Island gegangen. Es folgte eine Schmach für die Engländer, die mit 1:2 am EM-Neuling scheiterten.

Fünf Jahre später ging England unter Southgate als Mitfavorit ins Turnier. Berauschenden Fussball zeigten die «Three Lions» in der Gruppenphase auch damals nicht. Mit einem Torverhältnis von gerade einmal 2:0 holten die Engländer gegen Schottland, Kroatien und Tschechien 7 Punkte und damit den Gruppensieg.

Danach schalteten die Engländer nacheinander Deutschland, die Ukraine und Dänemark aus. Im Final, ausgerechnet im heimischen Wembley, versagten ihnen im Penaltyschiessen gegen Italien die Nerven.

Noch ungeschlagen gegen die Slowakei

England traf bisher 6 Mal auf die Slowakei, verloren haben sie gegen ihren Achtelfinalgegner vom Sonntag noch nie. In 5 Spielen konnten sie das Feld als Sieger verlassen, einmal endete ein Duell unentschieden. Das war ein 0:0 in der Gruppenphase an der EM 2016, dem einzigen Aufeinandertreffen der beiden Länder an einem grossen Turnier.