Legende: Zwei 18-Jährige mittendrin Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri bejubeln gemeinsam mit Valon Behrami, Tranquillo Barnetta und Gökhan Inler einen Treffer im Wembley. Olivier Allenspach/freshfocus

Duelle mit England sind für Schweizer immer speziell. Nur schon, weil erst 27 Mal die Klingen gekreuzt wurden und damit deutlich seltener als gegen Italien (62), Deutschland (54) oder Frankreich (39). Umso bemerkenswerter, dass mit Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka die Top 2 der Schweizer Rekord-Nationalspieler ganz besondere Momente mit den «Three Lions» verbinden.

Shaqiri und das 1. von 32 Nati-Toren

18-jährig, pausbäckig und voller Tatendrang war das Basler Juwel, als Ottmar Hitzfeld am 7. September 2010 in der Qualifikation für die EM 2012 Shaqiri gegen England zur Pause für Xavier Margairaz einwechselte. Der junge Offensivspieler kam so zum 7. von bislang 124 Länderspielen – und war mit dem ersten Tor seiner Nati-Karriere für den einzigen Schweizer Treffer bei der 1:3-Niederlage verantwortlich. Sein herrlicher Flatterball aus der Distanz düpierte Joe Hart. Viele weitere Traumtore sollten folgen.

Beim Gegner, der damals von Fabio Capello trainiert wurde, waren vor bald 14 Jahren im St. Jakob-Park noch Legenden wie Steven Gerrard und Wayne Rooney mit an Bord. Dafür keiner der aktuellen englischen Nationalspieler.

Xherdan Shaqiris Traumtor gegen Joe Hart
Shaqiri: «Freuen kann ich mich nicht»

Xhaka: seit Wembley unverzichtbar

Weil die Schweiz nach schwachem Start in die EM-Quali 2012 – darunter ein 0:1 in Montenegro und ein 0:0 in Bulgarien – mit dem Rücken zur Wand stand, forcierte Hitzfeld den Generationenwechsel in der Nati. Im Rückspiel gegen England am 4. Juni 2011 kam so Granit Xhaka quasi aus dem Nichts zu seiner Länderspiel-Premiere. Grosse Figur beim 2:2 war Tranquillo Barnetta mit zwei Toren vor der Pause, doch auch der 18-jährige Xhaka machte seine Sache im legendären Wembley gut und half mit, durch das 2:2 ein Ausrufezeichen zu setzen. Shaqiri spielte gleichzeitig übrigens erstmals über 90 Minuten für die Nati durch.

Zwar fand die EM 2012 danach trotz allem ohne die Schweiz statt, Xhaka ist seither in der Nati aber unverzichtbar und mit aktuell 129 Länderspielen Rekordmann. Und die Schweiz verpasste kein grosses Turnier mehr.

Archiv: Die Schweiz spielt im Sommer 2011 in England 2:2
Xhaka: «Es war wie im Traum»

In Deutschland könnte nun erneut England für einen weiteren Meilenstein in den Karrieren von Shaqiri und Xhaka sorgen. Mit einem Sieg im EM-Viertelfinal würde die Nati erstmals seit 100 Jahren einen Halbfinal an einer Endrunde erreichen. Das erste und einzige Mal gelang dies an den Olympischen Spielen 1924, damals war der Fussball jedoch noch nicht mit dem heutigen vergleichbar.