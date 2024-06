Das läuft am Dienstag an der EURO

Legende: Führt er seine Mannschaft zum Sieg? Portugal-Captain Cristiano Ronaldo. IMAGO/HMB-Media

In der Gruppe F scheint Portugal um Captain Cristiano Ronaldo der haushohe Favorit zu sein. Georgien will bei seiner ersten EM-Teilnahme für eine Überraschung sorgen.

18:00 Uhr: EM-Premiere für Georgien

Türkei - Georgien BVB Stadion Dortmund

Kapazität: 62'000 SRF zwei und SRF Sport App

Dass Georgien überhaupt zum ersten Mal an einem Grossanlass teilnimmt, haben sie insbesondere Nika Kvekveskiri zu verdanken. Der 32-jährige Mittelfeldspieler, der auch im aktuellen EM-Kader figuriert, verwandelte im Playoff-Spiel gegen Griechenland den entscheidenden Elfmeter zum 4:2. Ohne grossen Druck können die Georgier nun die Europameisterschaft geniessen. Gleichwohl dürfte sich das Team von Trainer Willy Sagnol im Startspiel gegen nicht übermächtig erscheinende Türken etwas ausrechnen wollen.

21:00 Uhr: Erster Auftritt von Ronaldo & Co.

Portugal - Tschechien Leipzig Stadion

Kapazität: 40'000 SRF zwei und SRF Sport App

Im zweiten Spiel der Gruppe F greift Gruppen- und Turnierfavorit Portugal ins Geschehen ein. Die Mannschaft um Starspieler Cristiano Ronaldo hat in der EM-Qualifikation alle zehn (!) Spiele gewonnen – das gelang keiner anderen Nation – und ist gespickt mit etlichen Top-Spielern von vorne bis hinten. In den Weg stellen sich dem Team von Trainer Roberto Martinez die Tschechen. An der EM 2008 in der Gruppenphase (3:1) und an der EM 2012 im Viertelfinal (1:0) behielt Portugal jeweils die Oberhand.

