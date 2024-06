Das läuft am Dienstag an der EURO

Legende: Haben noch nicht restlos überzeugt Die Franzosen um (Teilzeit-)Captain Antoine Griezmann. Imago/Gribaudi/ImagePhoto

18:00 Uhr: Frankreich und die verflixten Tore

Frankreich – Polen BVB Stadion Dortmund

Kapazität: 62'000 SRF info und SRF Sport App

Gelingt Frankreich endlich das erste (selbst erzielte) Tor an dieser EM-Endrunde? Nach der Nullnummer gegen die Niederlande und dem 1:0 (nach Eigentor) gegen Österreich wartet nun das bereits ausgeschiedene Polen auf «Les Bleus». Der französische Titel-Mitfavorit will vor allem seine hochgelobte Offensive gegen die noch punktelosen Polen ins Rollen bringen, auf der anderen Seite dürfte das Team um den rekonvaleszenten Stürmer-Star Robert Lewandowski auf Schadensbegrenzung aus sein.

18:00 Uhr: Österreichs Revanche für 2021?

Niederlande – Österreich Olympiastadion Berlin

Kapazität: 71'000 SRF zwei und SRF Sport App

Während die Niederlande (wie auch Frankreich) bereits für die K.o.-Phase qualifiziert sind, muss Österreich gewinnen – oder auf Platz 3 verharren und hoffen. Bereits mit den aktuell 3 Punkten gehört das ÖFB-Team zu den besten Drittplatzierten. Der oft genannte «Geheim-Favorit» überzeugte bislang und bekundete beim 0:1 gegen Frankreich Pech – die Niederlande hat ähnlich wie die Franzosen vor allem in der Offensive noch Luft nach oben. Beim letzten EM-Duell 2021 siegte «Oranje» 2:0.

Die bisherigen Spiele der Gruppe D

Schliessen 05:35 Video Archiv: Frankreich-Nullnummer gegen Niederlande Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 21.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 35 Sekunden. 06:01 Video Archiv: Baumgartner und Arnautovic erlösen Österreich Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 21.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 1 Sekunde. 05:18 Video Archiv: Frankreich schlägt Österreich knapp Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 17.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 18 Sekunden. 05:51 Video Archiv: Niederländer wenden Fehlstart gegen Polen spät ab Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 16.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 51 Sekunden.

21:00 Uhr: Kommt Dänemark weg vom 1:1?

Dänemark – Serbien München Arena

Kapazität: 66'000 SRF info und SRF Sport App

In der Gruppe der vielen 1:1-Ergebnisse (in 3 von 4 Spielen) gehen 2 davon auch auf das Konto von Dänemark. Während der Auftakt gegen Slowenien einem kleinen Rückschlag gleichkam, darf das Remis gegen England als Erfolg gewertet werden. Auch die Serben hielten beim 0:1 gut mit dem Gruppenfavoriten von der Insel mit, stehen mit ihrem einen gewonnenen Punkt aber trotzdem am Tabellenende. So muss Serbien auch bei einem Sieg auf Schützenhilfe hoffen, den Dänen würden 3 Punkte definitiv für den Achtelfinal-Einzug reichen.

21:00 Uhr: Gibt's wieder Punkte und wenig Ruhm für England?

England – Slowenien Köln Stadion

Kapazität: 43'000 SRF zwei und SRF Sport App

6 Mal trafen die beiden Teams bislang aufeinander, 5 Mal hiess der Sieger England (bei einem Remis). Doch an der aktuellen EURO konnten die «Three Lions» noch nicht überzeugen. Der resultat-orientierte Fussball von Trainer Gareth Southgate gefällt vielen Fans nicht – brachte dem Team aber 4 Punkte und den Lead in der Gruppe C ein. Slowenien dagegen nagt wohl noch etwas am späten Ausgleichstor der Serben beim 1:1 vom Donnerstag. Ein Sieg würde den Slowenen aber reichen für das erstmalige Erreichen einer K.o.-Phase.

Die bisherigen Spiele der Gruppe C

Schliessen 05:11 Video Archiv: Schwache Engländer holen Punkt gegen Dänemark Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 20.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 11 Sekunden. 03:23 Video Archiv: Serbien holt gegen Slowenien spät einen Punkt Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 20.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 23 Sekunden. 03:40 Video Archiv: Minisieg für England gegen Serbien Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 16.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 40 Sekunden. 04:43 Video Archiv: Eriksens Tor reicht Dänemark nur zu Remis gegen Slowenien Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 16.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 43 Sekunden.