In der Gruppe C stehen am Donnerstag beide 2. Partien an, zudem kommt es in der Gruppe B zum Hammerduell Spanien – Italien. Im SRF-Studio: Raphael Wicky, Bruno Berner und Jordi Quintilla.

Das läuft am Donnerstag an der EURO

Legende: Top-Affiche in Gelsenkirchen Die Auftaktsieger Spanien und Italien duellieren sich in der Gruppe B. imago images/Bihlmayerfotografie

15:00 Uhr: Heisses Duell um Achtelfinal-Ticket

Slowenien - Serbien München Fussball Arena

Kapazität: 66'000 SRF zwei und SRF Sport App

Sowohl Slowenien als auch Serbien rechnen sich gute Chancen auf die K.o.-Phase aus. Nach dem 1:1 gegen Dänemark sind die Slowenen leicht im Vorteil. Seit Serbien eigenständig antritt, gab es 5 Länderspiele gegen Slowenien (1 Sieg, 3 Unentschieden, 1 Niederlage). Slowenien ist zum 2. Mal an einer EM dabei. 2000 kam auch wegen einer verspielten 3:0-Führung gegen das damalige Jugoslawien das sieglose Aus in der Gruppenphase. Serbien spielt die 1. EURO als eigenständiger Staat.

18:00 Uhr: England will das Achtelfinal-Ticket

Dänemark - England Frankfurt Arena

Kapazität: 47'000 SRF zwei und SRF Sport App

Mit einem Sieg über Dänemark hat England das Achtelfinal-Ticket auf sicher – und womöglich sogar auch schon den Gruppensieg. Offensiv muss von den «Three Lions» allerdings mehr kommen. Gegen Serbien gab das Team von Coach Gareth Southgate nur 5 Torschüsse ab – weniger war es in keinem EM-Spiel seit Beginn der Datenerfassung 1996. Die beiden Nationen treffen erstmals seit 3 Jahren wieder aufeinander. An der letzten EURO setzte sich England im Halbfinal mit 2:1 nach Verlängerung durch. Harry Kane traf per Elfmeter-Nachschuss zur Entscheidung. Dänemark sinnt auf Revanche und will seine Ungeschlagenheit im Jahr 2024 wahren.

21:00 Uhr: Das Dauerduell bei Europameisterschaften

Spanien - Italien Arena AufSchalke

Kapazität: 50'000 SRF zwei und SRF Sport App

Spanien und Italien treffen zum 8. Mal an einer Europameisterschaft aufeinander – kein anderes Duell gab es bei EM-Endrunden öfters. Die letzten beiden EM-Duelle entschied die «Squadra Azzurra» für sich: 2021 im Halbfinal (4:2 nach Elfmeterschiessen) und 2016 im Achtelfinal (2:0). Die letzten beiden Aufeinandertreffen (2021 und 2023 in der Nations League) konnten allerdings die Spanier gewinnen. Der Sieger des Hammerduells in der Gruppe B kann mit der K.o.-Phase planen.

