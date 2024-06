Das läuft am Freitag an der EURO

Legende: Wie können die Franzosen geknackt werden? Niederlande-Trainer Ronald Koeman (rechts) und Captain Virgil van Dijk. imago images/ANP

15:00 Uhr: Ein Duell mit verkehrten Vorzeichen

Slowakei – Ukraine Düsseldorf Arena

Kapazität: 47'000 SRF zwei und SRF Sport App

Überraschende Ausgangslage in Düsseldorf: Während die Ukraine im Startspiel eine eher unerwartete (und deutliche) Niederlage gegen Rumänien kassierte (0:3), gelang der Slowakei beim 1:0 gegen Geheimfavorit Belgien ein nicht für möglich gehaltener Coup. Und so stehen am Freitagnachmittag nicht die Slowaken, sondern die Ukrainer unter Druck. Eine weitere Niederlage würde wohl das Ende aller Achtelfinal-Träume bedeuten. Es ist das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften seit fast 6 Jahren. Damals siegte die Ukraine in der Nations League dank eines Elfmetertores mit 1:0.

18:00 Uhr: Zwei Teams, die punkten müssen

Polen – Österreich Olympiastadion Berlin

Kapazität: 71'000 SRF zwei und SRF Sport App

«Verlieren verboten» heisst es für für Polen und Österreich im Berliner Olympiastadion. Beide Mannschaften kassierten zum Auftakt knappe Niederlagen. Die Polen unterlagen der Niederlande 1:2, Österreich verlor trotz eines starken Auftritts gegen Frankreich mit 0:1. Auf Seiten der Polen geht man von einer Rückkehr von Starstürmer Robert Lewandowski aus. Der Rekordtorschütze der Nationalelf (81 Treffer in 150 Spielen) fehlte gegen die «Elftal» aufgrund muskulärer Probleme. Österreich konnte gegen Polen keines der bislang 5 Pflichtspiele gewinnen. Beim einzigen EM-Duell gab es 2008 in Wien ein 1:1.

21:00 Uhr: Die Maske der Nation

Niederlande – Frankreich Leipzig Stadion

Kapazität: 40'000 SRF zwei und SRF Sport App

In Frankreich dreht sich vor der Partie gegen die Niederlande in Leipzig alles um ihren Captain. Kylian Mbappé, der den Startsieg gegen Österreich mit einer gebrochenen Nase bezahlt hatte, trainierte beim Abschlusstraining mit Frankreich-Maske bereits wieder mit der Mannschaft. Ein Einsatz des 25-Jährigen bleibt aber weiter offen. Frankreichs Fussball-Verband FFF hatte aus Mbappés Gesundheitszustand ein Staatsgeheimnis gemacht. Klar ist die Ausgangslage unabhängig vom Einsatz des künftigen Real-Stürmers: Der Sieger der Begegnung hat das Achtelfinal-Ticket sicher in der Tasche.

