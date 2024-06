Das läuft am Mittwoch an der EURO

Legende: Dirigiert er die Schweiz zum nächsten Sieg? Nati-Captain Granit Xhaka. imago images/Nicolò Campo

15:00 Uhr: Premiere für Kroatien und Albanien

Kroatien - Albanien Volksparkstadion Hamburg

Kapazität: 49'000

In der Gruppe B treffen die beiden Teams aufeinander, die das erste Spiel verloren haben. Kroatien musste sich nach einer schwachen 1. Halbzeit Spanien beugen (0:3), Albanien unterlag Titelverteidiger Italien trotz des schnellsten EM-Tores der Geschichte mit 1:2. Im ersten Direktduell überhaupt zwischen diesen beiden Nationen stehen also beide Teams unter Druck. Kroatien, das zum 7. Mal an einer EURO teilnimmt, ist gegen die Albaner, die erst ihr 5. EM-Spiel bestreiten werden, zu favorisieren.

18:00 Uhr: Nächste Gala von Deutschland?

Deutschland - Ungarn Stuttgart Arena

Kapazität: 51'000

Zum 2. Mal in Folge treffen Deutschland und Ungarn an einer EM in der Gruppenphase aufeinander. Vor 3 Jahren trennten sich die beiden Teams in München 2:2. Deutschland hatte dabei zweimal einen Rückstand wettgemacht. Die Deutschen konnten die letzten 3 Partien gegen die Ungarn nicht gewinnen, zuletzt gab es im September 2022 eine 0:1-Heimniederlage in der Nations League. Eine spezielle Partie wird es für Ungarns Torhüter Peter Gulacsi und Verteidiger Willi Orban, die beide unter Deutschland-Coach Julian Nagelsmann bei Leipzig gespielt haben.

21:00 Uhr: Wiedersehen nach 18 Jahren

Schottland - Schweiz Köln Stadion

Kapazität: 43'000

Zum ersten Mal seit 18 Jahren trifft die Schweiz wieder auf Schottland. 2006 sorgten Tranquillo Barnetta, Daniel Gygax und Ricardo Cabanas für den 3:1-Erfolg im Testspiel in Glasgow. Die einzigen beiden Pflichtspiele liegen allerdings schon über 60 Jahre zurück. Schottland gewann in der WM-Quali beide Duelle und fuhr 1958 an die Endrunde nach Schweden. Zu einem Wiedersehen kommt es für Granit Xhaka mit Kieran Tierney – zwischen 2019 und 2023 liefen sie gemeinsam für Arsenal auf.

