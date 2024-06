In der 3-Punkte-Gruppe mit Favorit Belgien ist noch alles offen, hinter Portugal hoffen die Türken am meisten. Im Studio: Lutz Pfannenstiel, Jeff Saibene und Hakan Yakin.

Das läuft am Mittwoch an der EURO

Legende: (Nur) 3 Punkte nach 2 Spielen Schaffen die favorisierten Belgier den Sprung in die K.o.-Phase? Keystone/DPA/Rolf Vennenbern

18:00 Uhr: Duell der Auferstandenen

Ukraine – Belgien Stuttgart Arena

Kapazität: 51'000

Gruppenfavorit Belgien hat sich an der EURO am Samstag nach dem fast schon blamablen Start (0:1 gegen die Slowakei) rehabilitiert und Rumänien 2:0 bezwungen. Mit der Ukraine wartet nun zum Abschluss der Gruppenphase das andere Team, welches sich von einem Fehlstart erholen konnte. Die Ukrainer stehen bei 3 Punkten, – wie übrigens alle Teams in der Gruppe E (ein EM-Novum) – aufgrund des Torverhältnisses allerdings am Tabellenende. Eine weitere Premiere: Das Duell Ukraine – Belgien (gab es in der Fussball-Geschichte noch nie).

18:00 Uhr: Slowakei will Serie brechen

Slowakei – Rumänien Frankfurt Arena

Kapazität: 47'000

Gegenteilig zu ihren beiden anderen «Gruppengspändli» sind die Slowakei und Rumänien stark in die EM-Endrunde gestartet: Aussenseiter Slowakei mit einem Coup gegen Belgien, die Rumänen mit einer Machtdemonstration gegen die Ukraine. Nach darauffolgenden Niederlagen ist wieder alles ausgeglichen. Nun wollen die Slowaken im fünften Anlauf den ersten Pflichtspielsieg gegen die «Tricolorii» einfahren.

Die bisherigen Spiele der Gruppe E

21:00 Uhr: Türkei mit den besten Karten

Tschechien – Türkei Volksparkstadion Hamburg

Kapazität: 49'000

Die beiden Favoriten auf Platz 2 hinter dem mittlerweile bereits qualifizierten Gruppenkopf Portugal messen sich zum Abschluss im Direktduell. Die Vorteile liegen bei der Türkei, die gegen Aussenseiter Georgien lieferte (3:1), sich dann allerdings von Portugal ziemlich auseinandernehmen liess (0:3). Die Tschechen ihrerseits hatten beim 1:2 gegen den Favoriten Pech mit einem Last-Minute-Treffer bekundet und gegen Georgien (1:1) Federn gelassen. Zudem dürfte Top-Torjäger Patrik Schick verletzt ausfallen.

21:00 Uhr: Schafft Georgien das Wunder?

Georgien – Portugal Arena AufSchalke

Kapazität: 50'000

Die heiss gelaufenen Portugiesen wollen gegen EM-Neuling Georgien die Gruppenphase perfekt und mit dem Punktemaximum abschliessen. Vor allem in Spiel 2 überzeugte die illustre Offensive im Altstar Cristiano Ronaldo. Doch der Titel-Mitfavorit ist gewarnt: Die Georgier haben ihre Gegner jeweils stark gefordert und können mit einem Sieg immer noch auf Platz 2 schielen.

Die bisherigen Spiele der Gruppe F

